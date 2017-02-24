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З'явились несподівані деталі поранення поліцейського в Сумах

11:48, сьогодні 755 Читать новость на русском
Стріляли в поліцейського
Стріляли в поліцейського / glavcom.ua

Зловмисник, який стріляв у Сумах в поліцейського, мав посвідчення СБУ.

Про це повідомила речниця Сумської поліції Ельвіра Біганова.

Посвідчення позаштатного співробітника Служби безпеки України, яке було у нападника, перебуває в розшуку. Бандиту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі поліцейський із важким пораненням шиї перебуває в реанімації київської лікарні.

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Нагадаємо, що вчора в Сумах затримали зловмисника, який намагався підірвати банкомат. При затриманні він поранив із пістолета поліцейського.

Теги: Україна Поліція Кримінал Суми СБУ
Джерело: 24 Канал
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