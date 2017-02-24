З'явились несподівані деталі поранення поліцейського в Сумах

Зловмисник, який стріляв у Сумах в поліцейського, мав посвідчення СБУ.
Про це повідомила речниця Сумської поліції Ельвіра Біганова.
Посвідчення позаштатного співробітника Служби безпеки України, яке було у нападника, перебуває в розшуку. Бандиту загрожує до 15 років позбавлення волі.
Наразі поліцейський із важким пораненням шиї перебуває в реанімації київської лікарні.
Читайте також: Озброєний чоловік пограбував банк у Києві: з'явилися фото
Нагадаємо, що вчора в Сумах затримали зловмисника, який намагався підірвати банкомат. При затриманні він поранив із пістолета поліцейського.