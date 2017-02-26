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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА O.TORVALD

З’явились нові деталі смерті брата Ким Чен Ина

10:04, сьогодні 810 Читать новость на русском
Кім Чон Нам
Кім Чон Нам / journalist.today

МОЗ Майлайзії заявив, що брат Кім Чен Ина Кім Чон Нам помер від сильного паралічу.

Такі висновки оприлюднили після повторного розтину тіла. Параліч був викликаний сильною нервово-паралітичною речовиною, передає Associated Press.

Як відомо, брат північнокорейського лідера помер в аеропорту Куала-Лумпура після того, як йому накинули на голову отруєну хустку.

Невдовзі поліція затримала двох жінок, яку були причетними до вбивства. Також у поліції повідомили про затримання 46-річного жителя Північної Кореї по імені Ри Чон Чхоль. Серед підозрюваних також північнокорейський дипломат і співробітник авіакомпанії з КНДР.

Читайте також: В мережі оприлюднили відео вбивства Кім Чен Нама

Окрім того, поліція розшукує ще 4 чоловіків, які також причетні до вбивства. Влада Малайзії стверджує, що у вбивстві точно видно руки громадян Північної Кореї

Крім того, в розшук оголошені четверо чоловіків, яких підозрюють у причетності до цього вбивства, проте вони, ймовірно, вже покинули Малайзію. Також одна з підозрюваних зізналась, що за виконання "завдання" їй заплатили приблизно 90 доларів США.

Теги: КНДР Жертви Кримінал Кім Чен Ин
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