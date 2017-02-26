З’явились нові деталі смерті брата Ким Чен Ина

МОЗ Майлайзії заявив, що брат Кім Чен Ина Кім Чон Нам помер від сильного паралічу.

Такі висновки оприлюднили після повторного розтину тіла. Параліч був викликаний сильною нервово-паралітичною речовиною, передає Associated Press.

Як відомо, брат північнокорейського лідера помер в аеропорту Куала-Лумпура після того, як йому накинули на голову отруєну хустку.

Невдовзі поліція затримала двох жінок, яку були причетними до вбивства. Також у поліції повідомили про затримання 46-річного жителя Північної Кореї по імені Ри Чон Чхоль. Серед підозрюваних також північнокорейський дипломат і співробітник авіакомпанії з КНДР.

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Окрім того, поліція розшукує ще 4 чоловіків, які також причетні до вбивства. Влада Малайзії стверджує, що у вбивстві точно видно руки громадян Північної Кореї

Крім того, в розшук оголошені четверо чоловіків, яких підозрюють у причетності до цього вбивства, проте вони, ймовірно, вже покинули Малайзію. Також одна з підозрюваних зізналась, що за виконання "завдання" їй заплатили приблизно 90 доларів США.