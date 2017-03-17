З'явились нові деталі звернення Януковича до Путіна

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Кремль підтвердив прохання Януковича до Путіна про введення військ.

Про це повідомила російська радіостанція "Говорит Москва".

Спікер відомства запевнила, що була заява, а не лист екс-президента України Віктора Януковича. За словами Захарової, президент-утікач ніколи не заперечував, що ставив на ній свій підпис.

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Нагадаємо, що у 2014 році тодішній постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін зачитав текст документа, в якому йшлося про прохання введення військ на Східну Україну. Пізніше Кремль заявив, що жодного листа від екс-президента України Віктора Януковича на адресу президента Росії Володимира Путіна в адміністрацію глави РФ не надходило.