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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З’явились офіційні версії про причини падіння російського Ту-154

23:57, 26 грудня 2086 Читать новость на русском
На борту були 92 людини
На борту були 92 людини / ТАСС

ФСБ Росії назвала 4 офіційні версії падіння російського літака Ту-154. При цьому у відомстві наголосили, що ознак теракту або диверсії не виявили.

Про це пише російське видання kommersant.ru.

Основними версіями катастрофи експерти називають "потрапляння в двигун сторонніх предметів, неякісне паливо, що спричинило втрату потужності і відмова роботи двигунів, помилка пілотування, технічна несправність літака".

Нагадаємо, вранці 25 грудня у Чорне море впав російський літак Ту-154, який направлявся у Сирію. На борту були 92 людини.

Пізніше з’явилась інформація, що силових структурах Росії не розглядають версію теракту, як одну з основних версій катастрофи літака.

Теги: Падіння російського літака Ту-154 Новини Росії
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