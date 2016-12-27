З’явились офіційні версії про причини падіння російського Ту-154

На борту були 92 людини / ТАСС

ФСБ Росії назвала 4 офіційні версії падіння російського літака Ту-154. При цьому у відомстві наголосили, що ознак теракту або диверсії не виявили.

Про це пише російське видання kommersant.ru. Основними версіями катастрофи експерти називають "потрапляння в двигун сторонніх предметів, неякісне паливо, що спричинило втрату потужності і відмова роботи двигунів, помилка пілотування, технічна несправність літака". Нагадаємо, вранці 25 грудня у Чорне море впав російський літак Ту-154, який направлявся у Сирію. На борту були 92 людини.



Пізніше з’явилась інформація, що силових структурах Росії не розглядають версію теракту, як одну з основних версій катастрофи літака.



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