10:18
14 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника
Вєсті Кремля
19:00, 12 серпня
Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко
Вєсті.UA
18:20, 12 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Криваві протести у США. Кавуновий фестиваль
Випуск новин
23:50, 13 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

З’явились подробиці восьмої частини "Зоряних війн"

10:04, сьогодні 216 Читать новость на русском
"Зоряні війни: Останні джедаї": подробиці 8 частини / Фото з відкритих джерел

В мережі з’явились деталі 8 частини відомої саги "Зоряні війни. Останні джедаї".

Режисер стрічки Райан Джонсон розповів, що у цьому епізоді покажуть історію верховного лідера Сноука, пише Entertainment Weekly.

"Це не буде сторінка з вікіпедії про Сноука. Це буде його повноцінна історія. Наприклад, в оригінальній трилогії ми нічого не знали про Імператора, крім того, що знав про нього Люк: що він – поганий хлопець, який стоїть за Вейдером. Тоді як в приквелі ми дізналися практично все про Палпатіна, тому що його прихід до влади був повноцінною історією. Ось приблизно стільки ж ми дізнаємося і про Сноука", – розповів режисер.

Читайте також: "Зоряні війни": Disney показали офіційні постери та відео зі зйомок восьмого епізоду

Однією з ключових сцен восьмого епізоду стане зіткнення Сноука та Леї Органи, яку зіграла вже покійна Керрі Фішер. Вони обоє намагатимуться перетягнути Кайло Рена на свою сторону.

Зазначимо, що "Зоряні війни: Останні джедаї" вийде в Україні 15 грудня 2017 року.

Теги: LifeStyle Кіно Зоряні війни
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Біля Кремля встановлено барикади: Росія почала мітинги
 12 червня , 08:32
Бойовики Донбасу взяли в полон п’ятьох українців
 16 березня , 18:17
Чому різко підскочили ціни у травні: пояснення НБУ
9 червня , 19:55
В Севастополі теж заблоковані "ВКонтакте" та інші російські ресурси
 31 травня , 11:36
CNN радить туристам відвідати Україну: які міста потрапили у рейтинг
 9 травня , 17:04
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук