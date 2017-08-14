З’явились подробиці восьмої частини "Зоряних війн"

В мережі з’явились деталі 8 частини відомої саги "Зоряні війни. Останні джедаї".

Режисер стрічки Райан Джонсон розповів, що у цьому епізоді покажуть історію верховного лідера Сноука, пише Entertainment Weekly.

"Це не буде сторінка з вікіпедії про Сноука. Це буде його повноцінна історія. Наприклад, в оригінальній трилогії ми нічого не знали про Імператора, крім того, що знав про нього Люк: що він – поганий хлопець, який стоїть за Вейдером. Тоді як в приквелі ми дізналися практично все про Палпатіна, тому що його прихід до влади був повноцінною історією. Ось приблизно стільки ж ми дізнаємося і про Сноука", – розповів режисер.

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Однією з ключових сцен восьмого епізоду стане зіткнення Сноука та Леї Органи, яку зіграла вже покійна Керрі Фішер. Вони обоє намагатимуться перетягнути Кайло Рена на свою сторону.

Зазначимо, що "Зоряні війни: Останні джедаї" вийде в Україні 15 грудня 2017 року.