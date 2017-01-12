З'явились подробиці затримання в окупованому Криму українського активіста

Правозахисники повідомляють деталі щодо затримання у Криму активіста Українського культурного центру Криму Андрія Виноградова.
Про це йдеться у повідомленні Кримської правозахисної групи у Facebook.
Зокрема, правозахисники зазначають, що разом з Виноградовим ФСБ-шники затримали його дружину Наталію.
Вранці 12 січня у їхньому помешканні у Сімферополі провели обшук, забрали комп'ютери та мобільні телефони.
Після обшуку подружжя Виноградових вивезли в так зване "кримське управління" ФСБ.
Приблизно о 14:00 четверга дружину Виноградова відпустили, взявши з неї підписку про "нерозголошення інформації".
Андрій Виноградов досі перебуває у ФСБ, до нього вже допустили адвоката.
Нагадаємо, вранці 12 січня стало відомо, що до активіста Українського культурного центру Криму Андрія Виноградова прийшли ФСБ-шники та забрали на допит.
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