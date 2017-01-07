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З'явились шокуючі деталі щодо чоловіка, якого загризли собаки

17:18, сьогодні 112209 Читать новость на русском
Небезпечні собаки
Небезпечні собаки / Фото з відкритих джерел

Чоловік, якого загризли до смерті собаки у селі Кучаків, що на Київщині, був військовим і служив у зоні АТО.

Про це повідомила волонтер благодійної організації "Чисте небо" Світлана Шеповалова на своїй сторінці у Facebook.

Жертвою виявився Томілін Володимир – учасник АТО. Він був прописаний у Дарницькому районі Києва. Волонтер зазначила, що усі собаки-вбивці були породи німецька вівчарка.

Володимир (учасник АТО) повертався вранці додому від вісімдесятирічної матері. По дорозі на електричку на нього напали собаки і розірвали. Дівчинку врятували. У Володимира залишилося двоє маленьких дітей, дружина з інвалідністю і старенька мати,
– пише Шеповалова.

За словами волонтера, голова сільської ради Кучакова відмовився допомагати у вивезенні тіла загиблого – "бо нема грошей".

Нагадаємо, вранці 7 січня у селі Кучаків Бориспільського району чоловіка загризли до смерті чотири собаки.

Теги: Україна АТО Київ Волонтери Кримінал світ тварин
Джерело: 24 Канал
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