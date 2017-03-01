З’явилися фото літнього взуття для бійців ЗСУ

Радник Президента України та помічник міністра оборони Юрій Бірюков показав затверджений зразок літнього взуття для українських військових.

Відповідні фото він опублікував у Facebook.

На фото – затверджений зразок річного польового черевика ЗСУ, яким будуть забезпечуватися лінійні військові частини… Оригінальна Cordura, оригінальний Gore-tex, антипрокольна устілка, вага 759 грам, двошарова підошва, литтєвий метод кріплення. Скажімо так – поки що не ідеал, але реально дуже просунутий черевичок,

– написав він.

Бірюков також опублікував фото взуття російських військових, додавши статтю про те, як вони швидко зносилися.

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