З’явилися фото наслідків аварії поїзда в Нью-Йорку

Кількість постраждалих в результаті сходу з рейок приміського поїзда в районі Нью-Йорка Бруклін склало 103 людини.

Про це повідомила міська пожежна служба.

Постраждалих скерували в три лікарні Нью-Йорка.

"Найсерйознішою травмою стала зламана нога", – написав губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо в Twitter.

Поїзд під'їхав до платформи, але з невідомих причин не зупинився і врізався в обмежувальний бар'єр.

Нагадаємо, 4 січня в ранкову годину-пік приміський поїзд прибув на станцію в Брукліні і зійшов з рейок.