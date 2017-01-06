З'явилися фото, як воїни АТО зустрічають Різдво у дорозі

Бійці АТО, що зараз направляються на фронт або додому, також мають змогу зустріти Різдвом у сімейному колі, однак їхня родина – такі ж самі бійці, а замість ікон на стінах висять шеврони та прапори.

Про це написав прес-офіцер сектору "Донецьк" Міноборони Іван Кривий на своїй сторінці у Facebook.

Замість ікон на стінах – прапори, шеврони та фото бійців АТО. Родина за столом – це бійці, які відпочивають у дорозі додому чи на фронт, і волонтери, які частують кавою та печивом, – зауважив речник сектору Донецьк.

За його словами, він зараз перебуває на вокзалі в Дніпрі, і це чи не перші за останні два місяці кілька годин спокою, які з'явилися в очікуванні рейсу.

Ротацію завершено. Два місяці 'понеділків' без перепочинку – цей Різдвяний вечір анонсує тишину та спокій. Вже є досвід, знання та десятки нових друзів. У минулому Світлодарська дуга, яка 'вигиналася' у 'котел'. У серці – пісні війни, які на очах перероджуються у пісні перемоги. Все буде добре! Христос Рождається!

– підсумував Іван Кривий.

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