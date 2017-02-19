З'явилися інформація, про що Порошенко говорив з Генсеком НАТО

Президент України Петро Поршенко у Мюнхені провів робочу зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про результат зустрічі інформує офіційний сайт українського президента.

Зазначається, що український лідер розповів генсеку НАТО про складну безпекову ситуацію на Донбасі та суттєве збільшення напруження Авдіївці, що сталося внаслідок масованих обстрілів з боку контрольованих Росією терористів.

На це Столтенберг відповів, що НАТО зупинила практичну співпрацю з Росією, а також підтримує санкції до повного виконання Росією Мінських домовленостей.

Порошенко своєю чергою підкреслив важливість практичної допомоги, яку надає НАТО Україні для зміцнення обороноздатності та реформування сектору безпеки та оборони відповідно до стандартів Альянсу.

Зауважимо, що український гарант подякував НАТО за чітку позицію щодо засудження агресивної політики Росії та її дій на Донбасі та відзначив важливість збереження трансатлантичної єдності щодо цього питання, а також за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім того, під час зустрічі сторони домовилися активізувати подальшу роботу в рамках цільових трастових фондів НАТО на підтримку України.

Наприкінці заходу Петро Порошенко запросив делегацію Північноатлантичної Ради НАТО здійснити візит до України до 2017 року.

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Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко зустрічався з президентом Польщі Анджеєм Дудою.