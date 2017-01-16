З'явилися моторошні фото з місця падіння турецького літака в Киргизії

Місцеве видання опублікувало моторошні фотографії з місця падіння вантажного літака турецької авіакомпанії Boeing 744 .
Відомо, що літак впав на щонайменше 15 будинків. Кількість жертв зросла – наразі відомо про 32 загиблих, серед них – четверо членів екіпажу, пишуть місцеві ЗМІ.
Нагадаємо, вантажний літак турецької авіакомпанії Boeing 747 розбився в районі дачного селища під Бішкеком (Киргизія). Раніше начальник центру управління кризовими ситуаціями МНС республіки Мухаммед Сваров заявив, що один член екіпажу вижив.
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