З'явилися нові подробиці щодо розстрілу мотоцикліста у Києві

Увечері 24 травня на Харківському шосе у Києві прямо під час руху було вбито мотоцикліста, яким виявися житель столиці Юрій Калиниченко.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що убитим виявився 36-річний житель столиці Юрій Калиниченко. До слова, у нього залишилися дві дитини.

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За версією правоохоронців, розстріл мотоцикліста стався в результаті конфлікту між учасниками дорожнього руху, як спалахнув раптово.

Поліція просить усіх свідків події звернутися до Дарницького управління.

Додамо, що стрілка наразі розшукують вже у Київській області.

Нагадаємо, ввечері 24 травня на Харківському шосе у Києві відбулася стрілянина, внаслідок чого водій мотоцикла загинув на місці.



В рамках оперативних заходів вдалось встановити, що підозрюваний пересувався на автомобілі марки Seat. Поліція оголосила у Дніпровському районі Києва план-перехоплення.