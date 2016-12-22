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Телеканал новин 24 З'явилися нові шокуючі подробиці розслідування теракту в Німеччині
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З'явилися нові шокуючі подробиці розслідування теракту в Німеччині

12:18, сьогодні 1309 Читать новость на русском
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В Німеччині триває розслідування теракту на різдвяному ярмарку. Зокрема, з'явилися нові подробиці про підозрюваного в тероризмі тунісця.

Як з'ясували американські спецслужби, він щонайменше один раз контактував із представниками "ІДІЛу" через "Телеграм". Також Аніс Амрі цікавився, як виготовити вибухівку.

Тож нові подробиці змушують німців злитися на власну поліцію. Виявилося, що правоохоронці Німеччини ще до теракту стежили за підозрюваним, втім, не знайшли причин його затримати. Крім того, в червні міграційна служба Німеччини постановила вислати Амрі на батьківщину, але через тяганину з документами процес відтягували.

Зараз поліція працює з родичами й сусідами підозрюваного, які живуть в Тунісі. Вони запевняють, що й гадки не мали про плани ймовірного терориста.

Я шокований, як і кожен тунісець. Коли поліція прийшла і забрала маму, ми зрозуміли, що Аніс щось накоїв,
– сказав брат підозрюваного Абделькадер Амрі.

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Нагадаємо, ввечері 19 грудня вантажівка протаранила різдвяний ярмарок у Берліні. Внаслідок наїзду 12 людей загинуло, 49 зазнали поранень. Спершу поліція затримала підозрюваного пакистанця, проте за відсутності доказів, його відпустили. Відповідальність за теракт у Берліні взяли на себе терористи ІДІЛ.

Також поліція Німеччини оголосила про винагороду в 100 тисяч євро за інформацію про берлінського терориста.

Теги: Теракт у Берліні Теракт Ісламська держава
Джерело: 24 Канал
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