З'явилися перші фото Ірини Шейк з донькою

Відому топ-модель Ірину Шейк засняли на прогулянці з донькою, яка народилася всього два місяці тому.

Молода мама гуляла з дитиною у парку Санта-Моніки, що у Каліфорнії.

Допис, поширений HELLO! Russia (@hello__ru) Тра 31, 2017 о 4:54 PDT

Хоч папарацці і вдалося зробити кілька світлин з сімейної прогулянки, та зловити кілька кадрів самої двохмісячної Леа де Сени все ж не вийшло.

Допис, поширений Bravo.am (@bravoamofficial) Тра 31, 2017 о 6:03 PDT

Та й сама 31-річна модель бажала залишитись непоміченою. Для цього вона навіть "замаскувалась" у шапку та сонцезахисні окуляри.

New pics? awwww baby Lea?? #irinashaykonline #irinashayk #leadeseine #leadeseineshaykcooper Допис, поширений Irina Shayk Georgia? (@irinashaykonline) Тра 31, 2017 о 12:51 PDT

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Нагадаємо, що Ірина Шейк народила дівчинку 21 березня в одній з Лос-Анджелеських клінік. Батьком став голлівудський актор Бредлі Купер.