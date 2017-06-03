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З'явилися перші фото Ірини Шейк з донькою

17:10, сьогодні 316 Читать новость на русском
Ірина Шейк з донькою
Ірина Шейк з донькою / Соцмережі

Відому топ-модель Ірину Шейк засняли на прогулянці з донькою, яка народилася всього два місяці тому.

Молода мама гуляла з дитиною у парку Санта-Моніки, що у Каліфорнії.

Хоч папарацці і вдалося зробити кілька світлин з сімейної прогулянки, та зловити кілька кадрів самої двохмісячної Леа де Сени все ж не вийшло.

Та й сама 31-річна модель бажала залишитись непоміченою. Для цього вона навіть "замаскувалась" у шапку та сонцезахисні окуляри.

New pics? awwww baby Lea?? #irinashaykonline #irinashayk #leadeseine #leadeseineshaykcooper

Допис, поширений Irina Shayk Georgia? (@irinashaykonline)

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Нагадаємо, що Ірина Шейк народила дівчинку 21 березня в одній з Лос-Анджелеських клінік. Батьком став голлівудський актор Бредлі Купер.

Теги: LifeStyle мода
Джерело: 24 Канал
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