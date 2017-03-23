З'явилися перші відео з місця вбивства Вороненкова (18+)

У мережі користувачі починають оприлюднювати кадри, які вдалося їм засняти одразу після вбивства екс-депутат Думи Дениса Вороненкова в центрі Києва.

На кадрах, які оприлюднив ресурс "Київ оперативний", видно, як на тротуарі лежать три чоловіки, а один з них рухається. Перехожі стверджують, що його поранено та просять викликати "швидку" допомогу.

Опісля правоохоронці допомагають пораненому піднятися та йдуть з ним до патрульної машини.

Також очевидці помічають і іншого пораненого – за їхніми словами йому куля потрапила в лицьову кістку.

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Нагадаємо, 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова. Охоронець убитого екс-депутата встиг поранити ймовірного кілера. Їх обох госпіталізували.