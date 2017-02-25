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З'явилися подробиці незапланованої зустрічі Тристоронньої контактної групи

20:35, сьогодні 742 Читать новость на русском
Наслідки потужних обстрілів Авдіївки
Наслідки потужних обстрілів Авдіївки / Фото із соціальних мереж

Сьогодні, 25 лютого, відбулася незапланована відеоконференція Тристоронньої контактної групи за участю представників ОБСЄ, Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і представників ОРДЛО.

Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

Головними темами, які обговорювали на зустрічі, стало пошкодження Донецької фільтрувальної станції.

Станція пошкоджена, тисячі людей залишилися без води. Це наслідки порушення режиму припинення вогню. Для забезпечення проведення ремонтних робіт Тристороння контактна група закликала ОРДО забезпечити режим тиші,
– йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, ТКГ також закликала бойовиків провести розслідування ряду інцидентів: обстрілу беззбройного патруля і захоплення безпілотника спостерігачів ОБСЄ.

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Раніше сепаратиські ЗМІ повідомляли, що зустріч ініціювали бойовики "ЛНР". Їх непокоїть ситуація навколо Донецької фільтрувальної станції.

Нагадаємо, 24 лютого ворожий снаряд пошкодив Донецьку фільтрувальну станцію. Внаслідок цього Авдіївка лишилася без води.

О 23:00 24 лютого внаслідок кількох потужних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ в Авдіївці зникло електропостачання.

Теги: Війна на Донбасі Авдіївка Україна АТО Леонід Кучма
Джерело: 24 Канал
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