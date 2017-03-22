З'явилися пояснення російської поліції щодо затримання Цимбалюка

Російські правоохоронці не висунули жодних претензій до українського журналіста Романа Цимбалюка, натомість затримали його через необхідність з'ясувати обставини та персони тих, кого вони затримали.

Про це розповів начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у коментарі УНІАН.

За його словами, до українського журналіста у відділок поліції приїздив український консул Геннадій Брескаленко.

"З Романом ще був принаймні донедавна, мені телефонував наш консул Брескаленко, і він дав сигнал, що не було якоїсь мотивації, якогось пояснення. Послались на те, що виникла необхідність з'ясувати обставини та персони тих, кого вони затримали, а по суті претензій до Романа та до оператора не було висунуто", – заявив Кирилич.

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