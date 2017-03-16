Як живеться Єфремову у камері СІЗО: опубліковано фото

Екс-голова фракції "Партії регіонів" Олександр Єфремов перебуває у СІЗО, поки проти нього слухається кримінальне провадження у Старобільському районному суді Луганської області.

Про це повідомила прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган і на підтвердження слів додала фото з камери екс-регіонала.

Помітно, що камера екс-регіонала виглядає доволі пристойно, як на СІЗО. У ній чисто, є телевізор, стіл, лавка, крісло і двоповерхове ліжко. Сам Олександр Єфремов одягнений у спортивний костюм.

Вона нагадала, що Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА, пособництві у захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України та іншому.

"Епізод по економічним злочинам виділений в окреме кримінальне провадження та по ньому здійснюються необхідні слідчі дії. Його розслідування ускладнюються тим, що підприємство "Луганськвугілля" знаходиться на тимчасово окупованій території", – зазначила Сарган.

Нагадаємо, одіозному екс-регіоналу Олександру Єфремову інкримінують держзраду і низку інших злочинів.