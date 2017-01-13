З'явилось повне відео нападу "торнадівців" в Лук'янівському СІЗО

В мережі з'явилось відео з камер спостереження, на якому видно інцидент за участю екс-бійців "Торнадо" у Лук'янівському СІЗО.

Майже півгодинне відео оприлюднило видання "Цензор.НЕТ".

О 18:33 11 січня камери спостереження зафіксували, як один з "торнадівцев" напав на співробітника СІЗО. Після цього співробітники виправного закладу спробували заблокувати екс-торнадівців у розподільнику.

Також на відео зафіксовано момент, коли "торнадівці" схопили Максима Глєбова з позивним "Ахіллес" після того, як він спробував завдати собі каліцтва. Це сталось приблизно о 18:34.

Нагадаємо, ввечері 11 січня у Києві екс-бійці "Торнадо" напали на охорону Лук’янівського СІЗО. Колишній боєць спецроти МВС Максим Глєбов, який зараз перебуває під вартою відрізав собі вухо.