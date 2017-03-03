З’явилось свіже фото хворого Насірова

Глава Державної фіскальної служби Романа Насірова досі перебуває у лікарні "Феофанія". Наразі його возять на процедури, при цьому адвокати наголошують, що його мають прооперувати.
Свіже фото, на якому Насірова везуть на процедури, оприлюднили на сторінці BIHUS.info. Це відбувається у супроводі детективів Національного антикорупційного бюро та адвокатів.
Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово зліг Насіров. Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.