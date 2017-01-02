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З'явилось відео прощання із закатованим "Козаком"

14:44, сьогодні 1692 Читать новость на русском
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А У Києві на Алеї героїв Небесної сотні попрощалися з бійцем 12 окремого мотопіхотного батальйону Леонідом Проводенко із позивним "Козак".

Він загинув 28 грудня в районі населеного пункту Крута Балка, що поблизу Авдіївки. Його розвідувальна група зіткнулася з підрозділом російських найманців. Стрілянину відкрили майже впритул.

Читайте також: Ким був боєць "Козак", якого безжально закатували бойовики

"Козаку" було 53 роки, родом із Луганщини. Коли почалася війна на Донбасі, Леонід вивіз сім'ю до Києва, а сам у серпні 2014 року пішов добровольцем на фронт. Без батька лишилося двоє дітей.

Нагадаємо, терористи жорстоко закатували українського бійця та зняли все це на фото та відео. Ці кадри вже набули широкого резонансу у соцмережах.

Теги: Війна на Донбасі Україна Жертви Київ
Джерело: 24 Канал
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