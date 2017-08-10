З'явилось відео, як російський літак пролетів над Пентагоном і Білим домом

Напередодні у США над Пентагоном, Білим домом, Капітолієм і низкою інших урядових установ, включно з бункером під Вашингтоном, здійснив політ російський військовий літак Ту-154.

Про це повідомляє CNN.

Джерела ресурсу зазначили, що авіасудно пролетіло на висоті трохи більше за 1,1 тисячу метрів, побувавши також над штаб-квартирою ЦРУ і авіабазою Ендрюс, де базується літак американського президента.

Читайте також: У США оголосили "війну" приватним безпілотникам

Співрозмовники зауважили, що маршрут було узгоджено з американською владою, а на борту перебували представники ВПС США.

Крім того, наголошуються, що літак не було оснащено зброєю.

"Політ літака був частиною угоди "Вікдрите небо", яка дозволяє військовим літакам з США, Росії та інших країн здійснювати повітряні спостереження військових об’єктів 34 країн", – підкреслюють журналісти CNN.

За словами представника міністерства оборони США у коментарі Politico, спостерігачі в рамках Договору з відкритого неба можуть попросити права на політ в будь-якому місці і майже завжди отримують дозвіл. Також іноземні військові спостерігачі можуть літати "практично на всій території".

До слова, Росія та Білорусія в 2017 році мають право провести 42 наглядові польоти над державами-учасницями вищезазначеної угоди, пише ТАСС.

Договір передбачає і 34 спостережних місій над російською територією.