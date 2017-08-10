З'явилось відео, як російський літак пролетів над Пентагоном і Білим домом

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Напередодні у США над Пентагоном, Білим домом, Капітолієм і низкою інших урядових установ, включно з бункером під Вашингтоном, здійснив політ російський військовий літак Ту-154.
Про це повідомляє CNN.
Джерела ресурсу зазначили, що авіасудно пролетіло на висоті трохи більше за 1,1 тисячу метрів, побувавши також над штаб-квартирою ЦРУ і авіабазою Ендрюс, де базується літак американського президента.
Читайте також: У США оголосили "війну" приватним безпілотникам
Співрозмовники зауважили, що маршрут було узгоджено з американською владою, а на борту перебували представники ВПС США.
Крім того, наголошуються, що літак не було оснащено зброєю.
"Політ літака був частиною угоди "Вікдрите небо", яка дозволяє військовим літакам з США, Росії та інших країн здійснювати повітряні спостереження військових об’єктів 34 країн", – підкреслюють журналісти CNN.
За словами представника міністерства оборони США у коментарі Politico, спостерігачі в рамках Договору з відкритого неба можуть попросити права на політ в будь-якому місці і майже завжди отримують дозвіл. Також іноземні військові спостерігачі можуть літати "практично на всій території".
До слова, Росія та Білорусія в 2017 році мають право провести 42 наглядові польоти над державами-учасницями вищезазначеної угоди, пише ТАСС.
Договір передбачає і 34 спостережних місій над російською територією.