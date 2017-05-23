З'явилось відео з моменту вибуху на стадіоні Манчестера

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У соціальній мережі Twitter опублікували нове відео, на якому чітко чути вибух, що стався в англійському місті Манчестер.
Про це повідомило "Reuters".
Вибух стався після завершення концерту популярної поп-зірки Аріани Гранде. Після гучного звуку люди не зрозуміли, що трапилося, а згодом в паніці почали бігти до виходів зі стадіону.
Нагадаємо, що під час концерту популярної американської виконавиці Аріани Гранде в англійському Манчестері стався вибух. Прес-служба Manchester Arena у своєму Twitter повідомила, що вибух стався "поза межами концертного майданчика в місці громадського користування". Наразі відомо, що 19 людей загинуло і 50 поранено.