07:14
23 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін освоїв нову професію. Роботи пробираються в російську медицину
Вєсті Кремля
21:21, 22 березня
Вєсті UA. Кличко напише книжку. Рок-музиканти врятують Гройсмана
Вєсті.UA
20:21, 22 березня
Земельні афери: як чиновники крадуть землю і уникають відповідальності
ЦРУ
00:20, 22 березня
Випуск новин за 23:00: Загострення біля під Торецьком. Теракт у Лондоні
Випуск новин
00:05, сьогодні
Про блокаду, коаліцію та аудитора НАБУ – інтерв'ю з Герасимовим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, 22 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ПОЖЕЖА НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

З'явилося ексклюзивне відео вибухів на складі боєприпасів на Харківщині

06:37, сьогодні 542 Читать новость на русском

Потужні вибухи в місті Балаклія не припиняються досі станом на 6:30. Поки снаряди до міста не долітають.

Як повідомляє очевидець, який перебуває в місті, жителів евакуюють.

За словами пожежників, гасити таку масштабну пожежу можуть приблизно 5-7 днів. Наразі горять верхні склади. Проте найбільше побоюються загоряння нижніх складів, де розташоване ракетне озброєння класів "земля-земля" та "земля-повітря".

Також вдалося зафіксувати, як відбувається евакуація з міста.

Нагадаємо, близько третьої ночі 23 березня у Балаклії стався потужний вибух на військові базі. Саме в цьому місті розташований найбільший в Україні склад боєприпасів. У місті почалася евакуація.

На місце події вже вилетіла спеціальна комісія на чолі із заступником Міністра оборони України генералом-лейтенантом Ігорем Павловським. В мережі з'явилося відео, як із епіцентру вибуху вилетіла ракета.

Теги: Україна Пожежа на військових складах у Балаклії Вибух Харків
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
На свята Україна зробить подарунок жителям окупованих територій
 23 листопада 2016 , 17:08
Російські студенти попросили дозволу у Путіна працювати на "будівництві століття"
 11 лютого , 15:00
У Міноборони кажуть, що за добу загиблих серед українських воїнів немає
 18 лютого , 13:13
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук