З'явилося ексклюзивне відео вибухів на складі боєприпасів на Харківщині

Потужні вибухи в місті Балаклія не припиняються досі станом на 6:30. Поки снаряди до міста не долітають.

Як повідомляє очевидець, який перебуває в місті, жителів евакуюють. За словами пожежників, гасити таку масштабну пожежу можуть приблизно 5-7 днів. Наразі горять верхні склади. Проте найбільше побоюються загоряння нижніх складів, де розташоване ракетне озброєння класів "земля-земля" та "земля-повітря". Також вдалося зафіксувати, як відбувається евакуація з міста. Нагадаємо, близько третьої ночі 23 березня у Балаклії стався потужний вибух на військові базі. Саме в цьому місті розташований найбільший в Україні склад боєприпасів. У місті почалася евакуація.



На місце події вже вилетіла спеціальна комісія на чолі із заступником Міністра оборони України генералом-лейтенантом Ігорем Павловським. В мережі з'явилося відео, як із епіцентру вибуху вилетіла ракета.

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