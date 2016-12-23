З’явилося фото з таємного весілля голлівудської зірки

Відома актриса Марго Роббі таємно одружилася з британським сценаристом Томом Акерлі.
Пара узаконила відносини в Австралії, в розкішному приватному маєтку в Новому Південному Уельсі, пише Еlle.ua.
Де саме буде весілля, не знали навіть гості, які отримали запрошення в різні місця, звідки їх на спеціальних автобусах привозили до розкішного особняка. Там їх зустрічала охорона і змусила здати гаджети.
Але у мережі таки з’явилося фото із нареченою.
Нагадаємо, раніше 26-річна Марго опублікувала в Instagram фото, де демонструє безіменний палець з каблучкою.
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