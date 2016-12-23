З’явилося фото з таємного весілля голлівудської зірки

Відома актриса Марго Роббі таємно одружилася з британським сценаристом Томом Акерлі.

Пара узаконила відносини в Австралії, в розкішному приватному маєтку в Новому Південному Уельсі, пише Еlle.ua.

Де саме буде весілля, не знали навіть гості, які отримали запрошення в різні місця, звідки їх на спеціальних автобусах привозили до розкішного особняка. Там їх зустрічала охорона і змусила здати гаджети.

Але у мережі таки з’явилося фото із нареченою.

Світлина, опублікована користувачем @promistorytellersofficial Гру 22, 2016 о 1:17 PST

Нагадаємо, раніше 26-річна Марго опублікувала в Instagram фото, де демонструє безіменний палець з каблучкою.