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Телеканал новин 24 З’явилося фото з таємного весілля голлівудської зірки
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З’явилося фото з таємного весілля голлівудської зірки

22:31, 22 грудня 1743 Читать новость на русском
Марго Роббі
Марго Роббі / www.gettyimages.com

Відома актриса Марго Роббі таємно одружилася з британським сценаристом Томом Акерлі.

Пара узаконила відносини в Австралії, в розкішному приватному маєтку в Новому Південному Уельсі, пише Еlle.ua.

Де саме буде весілля, не знали навіть гості, які отримали запрошення в різні місця, звідки їх на спеціальних автобусах привозили до розкішного особняка. Там їх зустрічала охорона і змусила здати гаджети.

Але у мережі таки з’явилося фото із нареченою.

Нагадаємо, раніше 26-річна Марго опублікувала в Instagram фото, де демонструє безіменний палець з каблучкою.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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