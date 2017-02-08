З'явилося нове підтвердження жорстокої бійки між активістами торгової блокади

Генерал Аброськін на прес-конференції різко розкритикував учасників економічної блокади і виправдав силові дії проти них напередодні.

За його словами, тюди приїхали не місцеві і почали вказувати, як кому жити. Блокада залізниці та автошляхів до окупованих територій викликали нервову реакцію і в місцевого начальства. Навести лад воно вирішило старим та перевіреним способом. Організувати місцевих для прикриття і тітушок на підтримку.

Поліцейські у повній бойовій екіпіровці і в балаклавах без зайвих сентиментів пішли на прорив. Їх завдання було розблокувати дорогу на Бахмут, яку взяли під контроль ветерани АТО та волонтери. Слідом за поліцією їхали в автобусах місцеві.

Поліція змогла відтіснити блокувальників лише за допомогою сльозогінного газу, кийками по ребрах та погрозами застосувати зброю на ураження.

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У генерала Амброськіна своя версія: його люди з ніг падають працюючи на Україну, а тут завіялись якісь активісти і давай шляхи із залізницею блокувати. Тому закон і порядок треба відновлювати. І якби серед учасників блокади не було нардепів із імунітетом – давно всіх би вклали у сніг на узбіччі.

Спроба силового вирішення питання обурила депутатів у раді. Замість вирішення питання торгівлі з окупованими територіями, влада пішла на силове протистояння.

Активісти заблокували залізничне сполучення, аби припинити незаконну торгівлю з терористами. Спочатку перекрили рух на ділянці Гірське – Золоте Луганської області. Згодом зупинили сполучення у Бахмуті на Донеччині. Блокувати обіцяють ще й інші ділянки. Адже поки одні захищають країну від терористів, інші за їхніми спинами роблять гешефт.