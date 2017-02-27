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З'явилося відео дивовижного сонячного затемнення

10:09, сьогодні 142 Читать новость на русском
Сонячне затемнення відбулося на минулих вихідних
Сонячне затемнення відбулося на минулих вихідних / The Sun

У неділю, 26 лютого, жителі Південної півкулі Землі могли спостерігати кільцеподібне сонячне затемнення.

Таке затемнення відбувається, коли в цей момент Місяць перебуває на більшій відстані від Землі, ніж під час повного затемнення, і конус тіні проходить над земною поверхнею, не досягаючи її.

Зазначимо, що це затемнення могли спостерігати жителі Чилі, Аргентини, південної частини Африки. Також затемнення було видно в акваторіях Тихого і Атлантичного океанів. Максимальна фаза затемнення настала близько 17:00 за Києвом.

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Теги: LifeStyle Космос
Джерело: 24 Канал
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