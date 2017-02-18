З'явилося відео стрілянини за участю людей у камуфляжі у Харкові

У мережі опублікували відео стрілянини у Харкові, внаслідок якої постраждав активіст організації "Східний корпус".

Відповідний ролик опублікував головний редактор місцевого видання Newsroom Павло Федосенко.

За словами представника ЗМІ, його записали одразу після того, як поранили бійця "Східного корпусу".

"Послухайте кінцівку: у хід могли піти гранати", – наголосив журналіст.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Читайте також: У Києві невідомі розстріляли чоловіка (18+)

Нагадаємо, увечері 17 лютого з'явилась інформація, що у Харкові бійці батальйону "Донбас" влаштували перестрілку з активістами "Східного корпусу". Ймовірна причина – кофлікт щодо блокади торгівлі з окупантами Донбасу, оскільки останні її не підтримують.



Згодом з'ясувалося, що винуватцями стрілянини стали все ж не бійці "Донбасу", а люди екс-"регіонала" Євгенія Мураєва.