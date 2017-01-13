З'явився повний список кандидатур на пост глави Нацполіції

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило повний перелік кандидатур, які претендують на пост глави Національної поліції України.

Участь у конкурсі беруть 64 кандидати. Згідно з повідомленням, процедура цього конкурсу передбачає п’ять етапів. В результаті планують вибрати "найбільш придатних за професійними навиками та особистісними якостями, політично незаангажованих осіб з бездоганною репутацією, які відповідають формальним вимогам до кандидата на посаду керівника Нацполіції". Конкурс стартує 18 січня. Нижче повний перелік претендентів: Московченко Володимир Володимирович Локтіонов Ігор Анатолійович Клонцак Іван Ярославович Казімов Рустам Баламірза-Огли Бортун Микола Іванович Твердоський Микола Дмитрович Завгородній Денис Анатолійович Терещенко Анна Петрівна Гоменюк Дмитро Степанович Проценко Віктор Миколайович Сторожук Сергій Миколайович Мельник Микола Васильович Шевчук Олексій Анатолійович Головін Дмитро Валерійович Костанчук Тарас Дмитрович Гармаш В`ячеслав Петрович Маленький Олександр Володимирович Павленко Роман Григорович Крищенко Андрій Євгенович Аброськін В`ячеслав Васильович Федоренко Олександр Миколайович Лупейко Олександр Васильович Макух Ростислав Григорович Бондаренко Василь Іванович Задніпряна Лілія Василівна Білик Володимир Крутій Леонід Петрович Троян Вадим Анатолійович Капустян Олег Васильович Печененко Вячеслав Петрович Чувпило Віктор Леонідович Людкевич Станіслав Усатенко В`ячеслав Юрійович Патраш Василь Радулович Берладін Олександр Анатолійович Альохін Едуард Володимирович Дяченко Олександр Васильович Михайлецький Орест Орестович Черкашин Олексій Петрович Пілігрім Сергій Вікторович Дзісяка Олег Петрович Козарь Вікторія Степанівна Лопатин Вячеслав Павлович Вишневський Андрій Володимирович Кушнір Володимир Михайлович Коваленко-Петрович Ольга В'ячеславівна Бушуєв Костянтин Володимирович Антоненко Леонід Васильович Воронюк Наталія Петрівна Гіренко Вадим Вʼячеславович Какуліна Людмила Миколаївна Чайка Вячеслав Юрійович Власюк Владислав Вікторович Виноградова – Мацнєва Єлена Володимирівна Павленко Олександр Анатолійович Токарь Сергій Євгенович Рева Віктор Петрович Літвінов Олексій Анатолійович Гузь Оксана Олегівна Кравцов Іван Федорович Присяжнюк Богдан Зайцев Володимир Миколайович

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