  • укр
  • рус
19:05
13 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православні проти
Вєсті Кремля
23:35, 12 січня
Вєсті.UA. Ковбасний ректор. Продам церкву в Криму – дорого
Вєсті.UA
20:11, 12 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 18:00: Чоловік застрелився в ресторані. Розслідування подій у Княжичах
Випуск новин
18:55, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

З'явився повний список кандидатур на пост глави Нацполіції

18:05, сьогодні 326 Читать новость на русском
Конкурс стартує 18 січня
Конкурс стартує 18 січня / Фото з відкритих джерел

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило повний перелік кандидатур, які претендують на пост глави Національної поліції України.

Участь у конкурсі беруть 64 кандидати.

Згідно з повідомленням, процедура цього конкурсу передбачає п’ять етапів. В результаті планують вибрати "найбільш придатних за професійними навиками та особистісними якостями, політично незаангажованих осіб з бездоганною репутацією, які відповідають формальним вимогам до кандидата на посаду керівника Нацполіції".

Конкурс стартує 18 січня.

Нижче повний перелік претендентів:

Московченко Володимир Володимирович

Локтіонов Ігор Анатолійович

Клонцак Іван Ярославович

Казімов Рустам Баламірза-Огли

Бортун Микола Іванович

Твердоський Микола Дмитрович

Завгородній Денис Анатолійович

Терещенко Анна Петрівна

Гоменюк Дмитро Степанович

Проценко Віктор Миколайович

Сторожук Сергій Миколайович

Мельник Микола Васильович

Шевчук Олексій Анатолійович

Головін Дмитро Валерійович

Костанчук Тарас Дмитрович

Гармаш В`ячеслав Петрович

Маленький Олександр Володимирович

Павленко Роман Григорович

Крищенко Андрій Євгенович

Аброськін В`ячеслав Васильович

Федоренко Олександр Миколайович

Лупейко Олександр Васильович

Макух Ростислав Григорович

Бондаренко Василь Іванович

Задніпряна Лілія Василівна

Білик Володимир

Крутій Леонід Петрович

Троян Вадим Анатолійович

Капустян Олег Васильович

Печененко Вячеслав Петрович

Чувпило Віктор Леонідович

Людкевич Станіслав

Усатенко В`ячеслав Юрійович

Патраш Василь Радулович

Берладін Олександр Анатолійович

Альохін Едуард Володимирович

Дяченко Олександр Васильович

Михайлецький Орест Орестович

Черкашин Олексій Петрович

Пілігрім Сергій Вікторович

Дзісяка Олег Петрович

Козарь Вікторія Степанівна

Лопатин Вячеслав Павлович

Вишневський Андрій Володимирович

Кушнір Володимир Михайлович

Коваленко-Петрович Ольга В'ячеславівна

Бушуєв Костянтин Володимирович

Антоненко Леонід Васильович

Воронюк Наталія Петрівна

Гіренко Вадим Вʼячеславович

Какуліна Людмила Миколаївна

Чайка Вячеслав Юрійович

Власюк Владислав Вікторович

Виноградова – Мацнєва Єлена Володимирівна

Павленко Олександр Анатолійович

Токарь Сергій Євгенович

Рева Віктор Петрович

Літвінов Олексій Анатолійович

Гузь Оксана Олегівна

Кравцов Іван Федорович

Присяжнюк Богдан

Зайцев Володимир Миколайович

Теги: Україна Поліція Міністерство внутрішніх справ Політика
Джерело: 24 канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Містика Старого Нового року. Давні та дивні українські традиції
сьогодні, 19:04 Містика Старого Нового року. Давні та дивні українські традиції
29
Щедрий вечір: як зустріти Старий Новий Рік з усіма його традиціями
сьогодні, 18:15 Щедрий вечір: як зустріти Старий Новий Рік з усіма його традиціями
817
Орландо Блуму – 40: за що так люблять британського Леголаса
сьогодні, 17:06 Орландо Блуму – 40: за що так люблять британського Леголаса
626
Старий Новий рік: гід містами України
сьогодні, 15:30 Старий Новий рік: гід містами України
568
Трамп проти Трампа
сьогодні, 12:12 Трамп проти Трампа
Наталія Лебідь 1 1056
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
На підвищення зарплати депутатам може забракнути грошей
 23 жовтня 2016 , 21:24 4
Сім’ям вбитих у Дніпрі поліцейських куплять квартири
 26 вересня 2016 , 13:50 1
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук