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Масове затримання екс-чиновників: зняли прямо з літака податківця "зі схеми Клименка"

14:13, сьогодні 1913 Читать новость на русском
Масові затримання екс-чиновників України: схопили податківця
Масові затримання екс-чиновників України: схопили податківця "зі схеми Клименка" / Соцмережі

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про ще одного важливого податківця, якого затримали в аеропорту "Бориспіль". Ним виявився податківець, який працював за схемами "податкових майданчиків" (так звані "схеми Клименка") під час правління Віктора Януковича.

Понад 2 тисячі правоохоронців проводять понад 450 одночасних обшуків на території 15 областей. Все це відбувається у рамках найбільш масштабнішої спецоперації із затримання учасників податкових "схем" колишньої влади.

Головний військовий прокурор додав, що звуть ще одного фігуранта кримінальних справ Геннадій Козак, пише ТСН.

Читайте також: Як відбувається найбільша спецоперація із затримання учасників податкових "схем": фото

За його словами, він був заступником начальника управління Міндоходів у Дніпропетровській області.

"Тільки-но в аеропорту затримали ще одного керівника податкової. Козак вже йшов до літака. Зараз його везуть до ГПУ, де вручать підозру, а потім – до Печерського райсуду", – наголосив Матіос.

Нагадаємо, раніше Анатолій Матіос повідомляв, що до кримінальної відповідальності також притягнено екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка та розпочато щодо нього спеціальне досудове розслідування.

Загалом було затримано 23 високопосадовця за такими статями: участь та сприяння в організації злочинного угруповання, зловживання службовим становищем, яке тягне за собою матеріальні збитки в особі держави.

Теги: Україна Кримінал Масові затримання екс-посадовців в Україні Олександр Клименко Анатолій Матіос Державна податкова служба
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