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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

З’явився тизер нового фільму про Тараса Шевченка

13:32, сьогодні 279 Читать новость на русском
"Тарас. Повернення" вийде на екрани наступного року / Скріншот

У четвер, 9 березня, в день 203-ої річниці з дня народження українського письменника Тараса Шевченка, презентували тизер художнього фільму "Тарас. Повернення".

Про це в Facebook написав голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Презентуємо тизер художнього фільму Олександра Денисенка "Тарас. Повернення" (робоча назва "Таразі. Прощання з пустелею"), що створюється за підтримки Держкіно України,
– мовиться у повідомленні Іллєнка.

Зазначимо, що стрічка розповість про останні три місяці заслання Тараса Шевченка у Казахстані.

Фільм є переможцем четвертого конкурсного відбору Держкіно та створюється компанією "ІнсайтМедіа", Одеською кіностудією і Tanaris Production (Казахстан).

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Автором сценарію та режисером фільму є Олександр Денисенко, продюсером – Володимир Філіппов.

Вихід стрічки запланований на березень 2018 року.

Теги: LifeStyle Україна Тарас Шевченко Кіно Культура
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