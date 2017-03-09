З’явився тизер нового фільму про Тараса Шевченка

У четвер, 9 березня, в день 203-ої річниці з дня народження українського письменника Тараса Шевченка, презентували тизер художнього фільму "Тарас. Повернення".

Про це в Facebook написав голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Презентуємо тизер художнього фільму Олександра Денисенка "Тарас. Повернення" (робоча назва "Таразі. Прощання з пустелею"), що створюється за підтримки Держкіно України,

– мовиться у повідомленні Іллєнка.

Зазначимо, що стрічка розповість про останні три місяці заслання Тараса Шевченка у Казахстані.

Фільм є переможцем четвертого конкурсного відбору Держкіно та створюється компанією "ІнсайтМедіа", Одеською кіностудією і Tanaris Production (Казахстан).

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Автором сценарію та режисером фільму є Олександр Денисенко, продюсером – Володимир Філіппов.

Вихід стрічки запланований на березень 2018 року.