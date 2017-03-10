З'явився трейлер відеогри за мотивами творів Франца Кафки

Розробник Денис Галанін спільно із компанією Deadalic Entertainment опублікував трейлер гри The Franz Kafka Videogame.

Як пише Playnation, це буде пригодницька відеогра із абсурдним сюжетом в стилі романів Франца Кафки. Однак гра абсолютно не пов’язана із життям та долею письменника.

Галанін пообіцяв гравцям багато різноманітних пазлів і загадок, які чудово гармоніюють із загальним настроєм гри.

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Вихід нової гри запланований на 6 квітня 2017 року.