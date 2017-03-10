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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

З'явився трейлер відеогри за мотивами творів Франца Кафки

10:15, сьогодні 216 Читать новость на русском
The Franz Kafka Videogame
The Franz Kafka Videogame / playnation.de

Розробник Денис Галанін спільно із компанією Deadalic Entertainment опублікував трейлер гри The Franz Kafka Videogame.

Як пише Playnation, це буде пригодницька відеогра із абсурдним сюжетом в стилі романів Франца Кафки. Однак гра абсолютно не пов’язана із життям та долею письменника.

Галанін пообіцяв гравцям багато різноманітних пазлів і загадок, які чудово гармоніюють із загальним настроєм гри.

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Вихід нової гри запланований на 6 квітня 2017 року.

Теги: LifeStyle Дозвілля
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