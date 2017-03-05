З'їв лише бутерброд з сиром, яким поділився головлікар, – адвокати Насірова про його стан

Захист відстороненого голови ДФС Романа Насірова звинувачує детективів НАБУ у грубому порушенні прав підзахисного.

Таку заяву зробив один із адвокатів відстороненого очільника ДФС під час судового засідання.

Підтвердження стабілізації стану Насірова на сьогоднішній день немає. Його силоміць вивезли з території клініки "Феофанія", коли він проходив стаціонарне лікування у реанімаційному відділені. Крім того, 5 березня зранку також не дали провести відповідного медичного обстеження, навіть не дали заміряти тиск. Саме сторона обвинувачення вчиняє дії, щоб пан Насіров не отримав допомоги. Якби вони цього не вчиняли, стан нашого підзахисного стабілізувався би,

– наголосив правозахисник.

За словами захисту, детективами НАБУ було порушено низку законодавчих статей, зокрема, стаття 19 Конституції України, статті 286 Цивільного кодексу України, частина 1 статті 391 про медичну таємницю.

Нашого клієнта позбавляють права на здійснення необхідних потреб. Станом на 3 годину ранку 5 березня він вперше за кілька днів зміг сьогодні поїсти, і то, це був бутерброд з сиром, яким поділився головний лікар лікарні. Ми вбачаємо в такому зверненні ознаки насильства учасником кримінального провадження,

– додав адвокат.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофанія", куди раптово зліг Насіров.



Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.



Наразі відбувається судове засідання щодо справи Насірова.