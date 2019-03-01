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      Готівковий курс валют 1 березня: гривня дорожчає в перший день весни

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      Готівковий курс валют на сьогодні 01.03.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 1 березня в Україні / 24 канал

      Курс гривні щодо євро та долара 1 березня на готівковому ринку зміцнів в середньому на 4-5 копійок.

      Євро в перший день весни купували по 30,37 гривні (-4 копійки в порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 30,75 гривні (-5 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

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      Долар в п'ятницю купували по 26,76 гривні (на 3 копійки дешевше, аніж день тому), а продавали – по 26,98 гривні (-4 копійки).

      За курсом валют від НБУ 1 березня долар подешевшав на 13 копійок і коштував 26,86 грн. Євро втратив у ціні 7 копійок і коштував 30,66 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Євро Долар Долар-Гривня Гривня
      Джерело: 24 канал
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