У 10 дитсадках Одеси виявили стафілокок

В Одесі перевірили 92 заклади навчальних заклади, з них в 10 закладах дошкільної освіти зафіксували золотистий стафілокок. Інфікованими були 11 працівників.

У центрі повідомляють, що загалом відібрали та дослідили за бактеріологічними показниками 15 проб питної води, 14 проб готових страв та 135 змивів.

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Інфекцію виявили в працівників

Перевірки проводили з липня по вересень 2021 року. Зокрема, спеціалісти центру побували в 15 закладах, з них – 4 дошкільної освіти, 4 загальноосвітні школи, 4 заклади для соціально незахищених громадян та 3 лікувальні заклади.

У навчальних закладах, а саме в 10 дитсадках, спеціалісти виявили золотистий стафілокок. Інфекцію знайшли в 11 працівників, а це понад 4% від кількості обстежених.

Наявність стафілококу в працівників їдалень може призвести до інфікування готових страв та викликати отруєння у дітей. Тому працівників відсторонили від роботи та направили на лікування.