На судні перебувають щонайменше 10 українців, які фактично стали заручниками ситуації. На жаль, відомо про загибель одного з моряків через спеку.

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Українські моряки застрягли на зламаному судні біля Джибуті

Десятеро українських моряків застрягли на рефрижераторному судні THORN1 біля берегів Африки – за три милі від порту Джібуті в Аденській затоці. Судно зазнало аварії, воно повністю знеструмлене.

Як пишуть у ЗМІ, судно прямувало в Індію, де його мали розпиляти.

Але ще 1 липня там закінчилося пальне, а обладнання вийшло з ладу.

Через це 11 членів екіпажу (серед яких 10 – українці, мешканці Одеси) фактично стали заручниками небезпечної ситуації:

Вони опинилися без кондиціонерів, холодильника і продуктів, і це при тому, що температура повітря сягає 38 градусів.



Судно з українцями застрягло біля Джибуті / Скриншот з порталу Vessel Finder

Про важку ситуацію моряків журналістам розповіла Олександра Коровник, дочка суднового кока Геннадія. За її словами:

THORN1 кілька днів дрейфував у морі.

Потім рятувальні служби порту відбуксирували його ближче до берега і поставили на якір.

17 червня тато і ще 5 людей вилетіли до Туреччини. У них був контракт на перегонку судна в Індію, але ніхто не сказав, в якому воно жалюгідному стані,

– додала Олександра.

Зійти з судна вдалося тільки 2 членам екіпажу. Один чоловік, мешканець Очакова, не витримав спеки й помер від інсульту, так і не дочекавшись медичної допомоги.

Важливо! Консул України в Ефіопії та представник судновласника (ILIANA SHIPPING LIMITED) начебто є на місці та намагаються розв'язати ситуацію. Її складність у тім, що судно змінило назву і прапор приписки (була Ліберія – став Габон) аж тоді, коли екіпаж вже перебував на борту.

Нагадаємо, на початку червня В Україну повернувся капітан Гаврилов, якого 5 років утримували на Шрі-Ланці