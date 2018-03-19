"1000 і 1 інсульт Захарченка": ватажок терористів жорстко перелякався, застрягши в ліфті

Ватажок бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко не на жарт перелякався, коли застряг в ліфті під час інспекції одного з донецьких гуртожитків і всередині зникло світло.

Про це йдеться в блозі "Фашика Донецького" на "Обозревателе".

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"Захарченко приїжджав перевіряти гуртожиток в районі студмістечка. По ідеї роспропагандистів, все повинно було статися тіп-топ: на камери була б солодка заява, мовляв, ми для тих, хто позбувся житла, дивіться, що побудували. Сюжет зняли. Правда не зняли і чисто випадково забули про одну деталь. Перед зйомками чергового популістського ролика його лондонство (Захарченко – 24) посварилось з ліфтом", – йдеться в матеріалі.

Блогер пише, що ватажок терористів застряг в ліфті один. І коли ще всередині зникло світло, то Захарченко "кричав і кляв все на світі так, як ніби він побачив Яроша в кабіні, який з хитрою усмішкою тихенько сказав йому: "Ну всьо, приїхали".

Чесно, не знаю, на скільки схуд Захарченко, коли він зрозумів, що ліфт його взагалі не поважає і вимкнулося світло в кабіні. Чули коли-небудь, як ніжно і спокійно будівельник кричить, коли упускає кувалду собі на мізинчик? То не крик, а шепіт,

– іронізує дописувач.

Бойовики на чолі з Захарченком намагались завершити інцидент якомога швидше.

Як відрити ліфт за 3 хвилини? Правильно, потрібно сильніше його пиз*ить прикладом автомата. Уявіть картину маслом: темна кабіна ліфта, Захараст (Захарченко – 24) в кабіні, виття, мат і ... І тут починається серіал "1000 і 1 інсульт Захараста". Вся охорона дружно починає пиз*ить ліфт руками-ногами-прикладами-касками,

– продовжує блогер.

В результаті ліфт розблокували за 3-4 хвилини, а лідера терористів випустили.

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"Правда, шкода цивільних. Ліфтеру не пощастило найбільше: він з гуртожитка поїхав прямо на підвал зізнаватися у всіх гріхах, які з нього виб'ють православні садисти. З усіх цивільних і вояк, свідків криків Захарченка, який народжував цеглу в ліфті, взяли підписки про нерозголошення державної таємниці", – додав "Фашик Донецький".

Нагадаємо, увечері 16 жовтня 2016 року було підірвано Арсена Павлова, більш відомого як "Моторола". Його підірвали у ліфті. А вже 8 лютого 2017-го ліквідували його соратника та побратима Михайла Толстих, якого бойовики називали"Гіві". У його кабінет поцілили з вогнемету "Джміль".