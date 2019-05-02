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      100 тисяч за ніч: чим вражає один з найдорожчих готельних номерів світу – фото зсередини

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      Номер люкс у 5-зірковому готельному комплексі Лас-Вегаса Palms Casino Resort облаштовував відомий британський митець Демьєн Херст.

      Постояльці готелю можуть буквально зануритись у сучасне мистецтво, пише Buro 24/7.

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      Номер, над дизайном якого працював епатажний англійський художник, можна забронювати щонайменше на дві ночі. Він є не лише найдорожчим у готелі, а й одним з найдорожчих у світі – вікенд у такому люксі обійдеться у приблизно 200 тисяч доларів США.

      Чим особливий номер?

      "Апартаменти співчуття" займають цілих два поверхи. Загальна площа номера – 2743 метри квадратні.

      Меблі в номері зроблені на замовлення, а стіни всіяні творами сучасного мистецтва.

      Постояльці цього номера зможуть без вхідного квитка насолоджуватись інсталяцією "Переможець/Невдаха", у якій Херст зобразив двох акул у формальдегіді.

      номер люкс лас-вегас готель
      Інсталяція Демьєна Херста у готелі Лас-Вегаса

      Монохромні полотна із зображенням метеликів із серії "Казино Рояль" можна відшукати навіть на дні басейну.

      метелики Херст готель Лас-Вегас
      Метеликами Херст прикрасив навіть дно басейну у номері

      Ще однією "родзинкою" номера є впорядкована за кольорами аптечка "Вегас". Зображенням пігулок всіяні панорамні вікна, із яких відкривається запаморочливий вигляд на Вегас-Стріп.

      дизайн інтерєр готель номер херст
      Дизайн інтер'єру готельного номера від Демьєна Герста

      Порівняйте, як виглядає номер у п'ятизірковому готелі в Парижі, над дизайном якого працював модельєр Карл Лагерфельд.

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      Теги: Мистецтво Новини нерухомості світу Новини нерухомості Дизайн Готелі Фотоновини
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