100 тисяч за ніч: чим вражає один з найдорожчих готельних номерів світу – фото зсередини
Номер люкс у 5-зірковому готельному комплексі Лас-Вегаса Palms Casino Resort облаштовував відомий британський митець Демьєн Херст.
Постояльці готелю можуть буквально зануритись у сучасне мистецтво, пише Buro 24/7.
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Номер, над дизайном якого працював епатажний англійський художник, можна забронювати щонайменше на дві ночі. Він є не лише найдорожчим у готелі, а й одним з найдорожчих у світі – вікенд у такому люксі обійдеться у приблизно 200 тисяч доларів США.
Чим особливий номер?
"Апартаменти співчуття" займають цілих два поверхи. Загальна площа номера – 2743 метри квадратні.
Меблі в номері зроблені на замовлення, а стіни всіяні творами сучасного мистецтва.
Постояльці цього номера зможуть без вхідного квитка насолоджуватись інсталяцією "Переможець/Невдаха", у якій Херст зобразив двох акул у формальдегіді.
Інсталяція Демьєна Херста у готелі Лас-Вегаса
Монохромні полотна із зображенням метеликів із серії "Казино Рояль" можна відшукати навіть на дні басейну.
Метеликами Херст прикрасив навіть дно басейну у номері
Ще однією "родзинкою" номера є впорядкована за кольорами аптечка "Вегас". Зображенням пігулок всіяні панорамні вікна, із яких відкривається запаморочливий вигляд на Вегас-Стріп.
Дизайн інтер'єру готельного номера від Демьєна Герста
Порівняйте, як виглядає номер у п'ятизірковому готелі в Парижі, над дизайном якого працював модельєр Карл Лагерфельд.