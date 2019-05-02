100 тисяч за ніч: чим вражає один з найдорожчих готельних номерів світу – фото зсередини

Номер люкс у 5-зірковому готельному комплексі Лас-Вегаса Palms Casino Resort облаштовував відомий британський митець Демьєн Херст.

Постояльці готелю можуть буквально зануритись у сучасне мистецтво, пише Buro 24/7.

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Номер, над дизайном якого працював епатажний англійський художник, можна забронювати щонайменше на дві ночі. Він є не лише найдорожчим у готелі, а й одним з найдорожчих у світі – вікенд у такому люксі обійдеться у приблизно 200 тисяч доларів США.

Чим особливий номер?

"Апартаменти співчуття" займають цілих два поверхи. Загальна площа номера – 2743 метри квадратні.

Меблі в номері зроблені на замовлення, а стіни всіяні творами сучасного мистецтва.

Постояльці цього номера зможуть без вхідного квитка насолоджуватись інсталяцією "Переможець/Невдаха", у якій Херст зобразив двох акул у формальдегіді.



Інсталяція Демьєна Херста у готелі Лас-Вегаса

Монохромні полотна із зображенням метеликів із серії "Казино Рояль" можна відшукати навіть на дні басейну.



Метеликами Херст прикрасив навіть дно басейну у номері

Ще однією "родзинкою" номера є впорядкована за кольорами аптечка "Вегас". Зображенням пігулок всіяні панорамні вікна, із яких відкривається запаморочливий вигляд на Вегас-Стріп.



Дизайн інтер'єру готельного номера від Демьєна Герста

Порівняйте, як виглядає номер у п'ятизірковому готелі в Парижі, над дизайном якого працював модельєр Карл Лагерфельд.