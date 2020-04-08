100 доларів на ліки за добу: "слуга народу" Ватрас розповів, як лікується від COVID-19
Хворий на COVID-19 народний депутат від "Слуги народу" Володимир Ватрас розповів, від кого він міг заразитися, яким був перебіг лікування та скільки воно коштувало.
Коронавірус у "слуги народу" Володимира Ватраса підтвердили 28 березня, станом на 7 квітня він все ще лікує пневмонію. Про це розповіли у телеграм-каналі журналіста Андрія Павловського.
Читайте також Коронавірус виявили у немовляти Анни Скороход – обох госпіталізували
Від кого Ватрас міг заразитися коронавірусом
Депутат каже, що певності не має і може лише припускати. Мовляв, за межі Україні він не виїжджав, тож з-за кордону привезти коронавірус не міг.
Ватрас допускає, що підхопив хворобу від колег на засіданні парламенту 17 березня або на комітеті після нього. Щодо контактів – каже, що спілкувався з депутатом Вельможним, а той контактував із Шаховим (в обидвох підтвердили COVID-19).
Яким був перебіг хвороби
- Перші 4 дні симптомів не було, однак "орієнтовно на 5-й день підвищилася температура до 37.5".
- Потім вона раптово нормалізувалася, і ще 3 дні депутат почував себе нормально.
- Та приблизно 23 чи 24 березня стан здоров'я почав погіршуватися, піднялася температура.
- За 2 дні до госпіталізації почалася задишка, і тоді Ватрас зрозумів, що має запалення легень.
- Госпіталізували його в інфекційну лікарню Хмельницького з діагнозом COVID-19 і двостороння пневмонія.
- Перший тест (експрес) був негативним, але ПЛР (який, до слова, був безкоштовним) показав позитивний результат.
- У перші дві доби після госпіталізації була гостра фаза хвороби – довелося застосовувати кисневу маску (але не апарат штучної вентиляції легень) і лікарські препарати, серед яких і антибіотики.
- Зараз Ватрас почуває себе краще, але й досі лікує пневмонію. Каже, що лікарі молодці – борються за кожного пацієнта.
- За кілька днів планують робити рентгенографію – якщо пневмонії вже не буде, тоді робитимуть ПЛР-тест на коронавірус. Випишуть з лікарні тільки після двох підряд негативних тестів.
Скільки коштувало лікування
Лікування було безкоштовним, однак не все. Платити довелося після виходу з реанімації.
Зокрема, лікування пневмонії обходилося приблизно у 100 доларів на добу. Оскільки тривало воно вже 10 днів, то витратив депутат, за його словами, приблизно 30 тисяч гривень. І лікування ще не завершилося.
Ватрас також наголосив, що ні у кого з людей, з якими він контактував у період хвороби, ознак COVID-19 не виявили – мовиться про членів сім'ї, колег та помічників.
Хто такий депутат Ватрас? Володимиру Ватрасу 40 років, він народився на Хмельниччині (саме тому його там і лікували).
Кандидат юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.
Потрапив до Ради за списком "Слуги народу" під номером 64. Член комітету з питань правової політики.
Коронавірус в Україні станом на 7 квітня зафіксували у 1461 людини, випадків летальних – 45, одужали – 28.
Українські депутати, які заразилися коронавірусом / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Великдень в умовах карантину: Зеленський розповів, як організують святкування7 квітня , 19:25
-
Перенесення Конституційного суду зменшить вплив олігархів на суддів, – представник Зеленського7 квітня , 21:10
-
В Італії пенсіонерка 11 разів на день виходила в магазин: її оштрафували7 квітня , 21:59
-
Новини про коронавірус 7 квітня: план виходу України з карантину, в Китаї жодної смерті7 квітня , 23:12
-
Білоруси бояться вірусу і вимагають карантину, – журналіст про скандальні заяви Лукашенка7 квітня , 22:20
-
На Миколаївщину просять відправити перевірку МОЗ: це поки єдина область без COVID-197 квітня , 20:56