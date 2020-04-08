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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      100 доларів на ліки за добу: "слуга народу" Ватрас розповів, як лікується від COVID-19

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      Депутату Ватрасу діагноз COVID-19 підтвердили 28 березня / adm-km.gov.ua

      Хворий на COVID-19 народний депутат від "Слуги народу" Володимир Ватрас розповів, від кого він міг заразитися, яким був перебіг лікування та скільки воно коштувало.

      Коронавірус у "слуги народу" Володимира Ватраса підтвердили 28 березня, станом на 7 квітня він все ще лікує пневмонію. Про це розповіли у телеграм-каналі журналіста Андрія Павловського

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      Від кого Ватрас міг заразитися коронавірусом

      Депутат каже, що певності не має і може лише припускати. Мовляв, за межі Україні він не виїжджав, тож з-за кордону привезти коронавірус не міг.

      Ватрас допускає, що підхопив хворобу від колег на засіданні парламенту 17 березня або на комітеті після нього. Щодо контактів – каже, що спілкувався з депутатом Вельможним, а той контактував із Шаховим (в обидвох підтвердили COVID-19).

      Яким був перебіг хвороби

      • Перші 4 дні симптомів не було, однак "орієнтовно на 5-й день підвищилася температура до 37.5".
      • Потім вона раптово нормалізувалася, і ще 3 дні депутат почував себе нормально.
      • Та приблизно 23 чи 24 березня стан здоров'я почав погіршуватися, піднялася температура.
      • За 2 дні до госпіталізації почалася задишка, і тоді Ватрас зрозумів, що має запалення легень.
      • Госпіталізували його в інфекційну лікарню Хмельницького з діагнозом COVID-19 і двостороння пневмонія.
      • Перший тест (експрес) був негативним, але ПЛР (який, до слова, був безкоштовним) показав позитивний результат.
      • У перші дві доби після госпіталізації була гостра фаза хвороби – довелося застосовувати кисневу маску (але не апарат штучної вентиляції легень) і лікарські препарати, серед яких і антибіотики.
      • Зараз Ватрас почуває себе краще, але й досі лікує пневмонію. Каже, що лікарі молодці – борються за кожного пацієнта.
      • За кілька днів планують робити рентгенографію – якщо пневмонії вже не буде, тоді робитимуть ПЛР-тест на коронавірус. Випишуть з лікарні тільки після двох підряд негативних тестів.

      Скільки коштувало лікування

      Лікування було безкоштовним, однак не все. Платити довелося після виходу з реанімації.

      Зокрема, лікування пневмонії обходилося приблизно у 100 доларів на добу. Оскільки тривало воно вже 10 днів, то витратив депутат, за його словами, приблизно 30 тисяч гривень. І лікування ще не завершилося. 

      Ватрас також наголосив, що ні у кого з людей, з якими він контактував у період хвороби, ознак COVID-19 не виявили – мовиться про членів сім'ї, колег та помічників.

      Хто такий депутат Ватрас? Володимиру Ватрасу 40 років, він народився на Хмельниччині (саме тому його там і лікували).

      Кандидат юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. 

      Потрапив до Ради за списком "Слуги народу" під номером 64. Член комітету з питань правової політики.

      Коронавірус в Україні станом на 7 квітня зафіксували у 1461 людини, випадків летальних – 45, одужали – 28.

      Депутати
      Українські депутати, які заразилися коронавірусом / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Ціни Новини Хмельницького Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Верховна Рада Слуга народу Новини України
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