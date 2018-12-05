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      100 доларів за "квадрат", або Як збудувати еко-будинок власними руками

      Економіка 24 265 Читать новость на русском

      Еко-будинок у селі Семиполки на Київщині власними руками створив чоловік без освіти та досвіду будівельника, і для його зведення не знадобилося жодної цеглини. Утім, будинок теплий і затишний навіть узимку.

      100 доларів за квадратний метр – це рекордно дешево. Саме у стільки обійшлася нерухомість неподалік Києва для родини Білоус.

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      Раніше вони мешкали у квартирі. Втім, з постійним подорожчанням світла, води та газу, жити в багатоповерхівці стало невигідно. Тому коли Павлу, колишньому АТОвцю, виділили землю – подружжя вирішило зекономити не лише на комунальних тарифах, а і на будівництві, яке коштувало вісім тисяч доларів. Ідею знайшли в інтернеті.

      Це баневий будинок, його форма – частина сфери. Немає прямих кутів, на які під час вітру могло б бути додаткове навантаження, яке охолоджує. Тому в хаті тепло, сухо, комфортно,
      – розповів господар еко-будинку Павло Білоус.

      Понад це, цей будинок не боїться навіть урагану. Будинок складається з спеціальних трикутників, які зв'язані у такий спосіб, що витримають і сніг, і дощ, і значно більше навантаження.


      Будинок складається з спеціальних трикутників, які витримують значні навантаження

      Будівельні матеріали екологічно чисті – стіні зведені із соснової дошки. Чотири сонячні батареї освітлюють будинок, саморобна пічка тримає оселю в теплі навіть в люті морози. Підґрунтя не потрібно – хата стоїть на опорах. Повертатися назад до квартири родина не збирається. Навпаки, у планах – будівництво веранди та підвалу.

      До слова, раніше 24 канал розповідав про цікаві ідеї, як можна дати друге життя старим і непотрібним речам. А також скільки країн відмовилися від поліетиленових пакетів та чим їх можна замінити.

      Теги: Екологія Гроші Економіка 24 Новини нерухомості комунальні послуги Тарифи
      Джерело: 24 канал
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