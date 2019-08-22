100 грн за участь: у центрі Києва на Михайлівській площі відбувся мітинг на підтримку Філарета

В центрі Києва на Михайлівській площі відбувся черговий мітинг.

Люди стояли з плакатами "Я з Філаретом", "Варфоломію, дайте Україні справжній Томос, не йдіть на змову з Путіним".

Філарет до нас звернувся і дав клич та сказав підтримати. Вони мають миром сісти за стіл переговорів і зібрати людей, які розуміються, і найти дорогу та спільне бачення,

– розповіла організаторка мітингу.

Проте, що за мітинг відбувався на Михайлівській площі розуміли не всі учасники заходу.

Нам сказали, просто прийдіть на акцію на 10 ранку та о 12:30 та отримайте 100 гривень. В мене маленька пенсія, тому і ходжу за гроші на подібні акції,

– сказала одна із учасниць акції.

Я спочатку не знав, я прийшов за 100 гривень. Мені сказали, аби їх отримати треба постояти 1,5 години,

– додав інший учасник акції.

Нагадаємо, торік у грудні відбувся об'єднавчий церковний Собор. На ньому ліквідували Українську православну церкву Київського Патріархату та створили Православну Церкву Україні. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія. До складу новоствореної церкви увійшли УПЦ Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Однак, згодом почесний Патріарх Філарет оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а рішення щодо розпуску УПЦ КП було ситуативним.