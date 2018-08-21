100-ий день голодування: під посольством Росії в Києві провели акцію на підтримку Сенцова

21 серпня під посольством Росії у Києві відбулась акція на підтримку політв'язня Олега Сенцова, який голодує в російській в'язниці вже 100 днів.

Міжнародний ПЕН-центр 14 серпня почав марафон написання листів на підтримку Сенцова. Центри ПЕН з усього світу заявляли про намір 21 серпня об 11:00 (на 100-й день голодування Сенцова) принести ці листи в консульства та посольства РФ у своїх країнах.

Як зазначили організатори, свої листи підтримки Сенцову в рамках акції, зокрема, написали кінорежисери Кен Лоуч, Майк Лі, Том Стоппард, актор, письменник і телеведучий Стівен Фрай, письменники Світлана Алексієвич, Ієн Ренкін, Маргарет Етвуд та Ніл Гейман.

До акції під посольством РФ долучилось близько 50 осіб, які прийшли з закликом відпустити Сенцова з в'язниці та врятувати йому життя.

На акції також присутня і сестра режисера Наталія Каплан. Вона вкотре заявила, що немає сенсу просити Сенцова про припинення голодування або про те, щоб він написав прохання про помилування Путіну, оскільки режисер цього не зробить в жодному випадку. За даними адвоката Сенцовау нього дуже низький пульс, анемія та проблеми із серцем.

Фото: Укрінформ