100 тисяч блискавок за півдня: у Франції несподівано розгулялась стихія
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Протягом 12 годин у регіоні Нова Аквітанія, що у Франції, з неба вдарило 100 тисяч блискавок. Стихія позбавила світла понад чотири тисячі будинків.
Про це повідомили в УНІАН.
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Місцеві мешканці свідчать, що погода змінилась дуже різко – буквально за кілька хвилин небо закрили важкі хмари.
Південно-західні регіони Франції, окрім блискавок, зазнали і впливу потужних злив.
До слова, в Україні ж поки погода тішить мешканців усіх областей України теплом та сонцем.
Джерело: 24 Канал
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