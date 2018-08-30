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101-річний Кірк Дуглас бавиться з правнучкою: зворушливе фото

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Кірк Дуглас з внучкою
Кірк Дуглас з внучкою / Instagram

Внук легендарного актора Кірка Дугласа Камерон показав шанувальникам неймовірний знімок, на якому 101-річний Кірк проводить час з маленькою правнучкою, яка народилася у грудні минулого року.

Камерон Дуглас опублікував чарівне фото на своїй сторінці в Instagram.

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Легенда кіно на чорно-білому знімку сидить у кріслі та уважно спостерігає за маленькою правнучкою.

"Кохання", – лаконічно прокоментував світлину Камерон.


Кірк Дуглас з внучкою / Instagram

До слова, Кемерон Дуглас – старший син Майкла Дугласа і акторки Діандри Люкер. Одак Кемерон заробив поганою компанією і захопленням наркотиками. Протягом 3-х років Камерон займався продажем метамфетаміну і був засуджений на 7 років ув'язнення. Чоловік вийшов з в'язниці в 2016 році.

 

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Кіно
Джерело: 24 Канал
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