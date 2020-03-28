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      109 тисяч українців евакуювали з-за кордону: що робити тим, кого забрати не встигли

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      Кордон закривають: що робити тим, кого досі не евакуювали / Держприкордонслужба

      За даними МЗС, станом на кінець доби 27 березня до України евакуювали з-за кордону 109 тисяч 448 людей. Міністр інфраструктури Владислав Криклій пояснив, що буде з тими українцями, кого евакуювати не встигли.

      У МЗС відзвітували про повернення до України понад 109 тисяч людей, однак, як уточнили у Мінінфраструктури, ще приблизно 9000 потребують допомоги, адже хотіли б повернутися. 

      До теми Евакуація українців: з Таїланду повернулися 140 людей

      Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, який в уряду план дій щодо розв'язання цієї ситуації.

      • Рейси, які розпочаті 27 березня та завершуються після півночі 28 березня, Україна прийме.
      • МОЗ забезпечить обстеження українців, які повернуться.
      • Усі евакуйовані підпишуть згоду на добровільну ізоляцію.
      • Для людей, які хочуть повернутись до України, але досі не змогли, уряд готує рішення.
      • Це рішення передбачатиме обсервацію.

      Разом з цим МЗС просить тих українців, у кого є така можливість, залишатися в країні, в якій вони перебувають зараз. Для підтримки цих людей працюватиме програма "Захист".

      Зверніть увагу Зеленський: Коли я просив повертатися, дехто лише летів за кордон відпочивати

      Коротко про карантин та евакуацію українців з-за кордону

      • У межах карантинних заходів Україна повністю закрила залізничне, авіаційне сполучення, частину пунктів пропуску на кордонах.
      • Досі українців, які не встигли повернутися у визначені терміни, евакуйовували спеціальними рейсами до "Борисполя" (з 24 березня в Україні працює лише цей аеропорт).
      • 26 березня президент Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, а про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.
      Коронавірус в Росії: померли вже 4 людини
      27 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоров'я Евакуація українців Владислав Криклій Міністерство інфраструктури МЗС України Коронавірус COVID-19 Новини України
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