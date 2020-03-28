109 тисяч українців евакуювали з-за кордону: що робити тим, кого забрати не встигли

За даними МЗС, станом на кінець доби 27 березня до України евакуювали з-за кордону 109 тисяч 448 людей. Міністр інфраструктури Владислав Криклій пояснив, що буде з тими українцями, кого евакуювати не встигли.

У МЗС відзвітували про повернення до України понад 109 тисяч людей, однак, як уточнили у Мінінфраструктури, ще приблизно 9000 потребують допомоги, адже хотіли б повернутися.

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Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, який в уряду план дій щодо розв'язання цієї ситуації.

Рейси, які розпочаті 27 березня та завершуються після півночі 28 березня, Україна прийме.

МОЗ забезпечить обстеження українців, які повернуться.

Усі евакуйовані підпишуть згоду на добровільну ізоляцію.

Для людей, які хочуть повернутись до України, але досі не змогли, уряд готує рішення.

Це рішення передбачатиме обсервацію.

Разом з цим МЗС просить тих українців, у кого є така можливість, залишатися в країні, в якій вони перебувають зараз. Для підтримки цих людей працюватиме програма "Захист".

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