Ввечері, 6 березня, столицю України паралізували 10-бальні затори. Особливо серйозний затор від Шулявки до Північного моста.

Як повідомляє "Сегодня", найскладніша ситуація на відрізку від Шулявки через Дорогожичі і Петрівку до Північного моста – там утворились затори на майже 12 кілометрів, які на авто доведеться долати близько 2 годин. Затори тут утворились через ДТП.

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Також чималий затор тягнеться від Бессарабки до "Шулявки" – близько 6 кілометрів, бульвар Шевченка, площа Перемоги повністю паралізовані.

Центр Києва теж стоїть у заторах – складна ситуація на вулицях Саксаганського, Жилянської, Льва Толстого, Шота Руставелі та Великій Васильківській.

На кільцевій дорозі від Академіка Заболотного до першого виїзду на Борщагівку в районі вулиці Трублаїні сталось чотири ДТП, внаслідок яких також ускладнено рух транспорту.

10-бальні затори знову паралізували Київ