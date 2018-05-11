10 дитячих хвороб, про які повинні знати батьки

Навесні у дітей з'являються багато хвороб, які пов’язані з цим періодом року. Часто вони виникають через погіршення імунітету та передаються через повітря та предмети побуту.

Цей перелік хвороб найчастіше виникає весною, пише "Наша мама".

ГРВІ та грип

Симптоми: різке підвищення температури, кашель, нежить, можливі крововиливи у яснах та носі.

Вживайте цитрусові, свіжу зелень, відвари трав, шипшини і ягідні морси.

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Інфекційний мононуклеоз

Симптоми: різкий підйом температури, яка може зберігатися тривалий час, збільшення лімфатичних вузлів, почервоніння і набряк носоглотки.

Передається повітряно-крапельним шляхом.



Псевдотуберкульоз

Симптоми: поява слабкості, рідкого калу, зниження апетиту, згодом набряк обличчя, обкладений язик та висипка.

При лікуванні використовуються антибіотики, щоб запобігти появі ускладнень на суглоби.

Ангіна

Симптоми: підйом температури до 38 градусів і вище, горло і мигдалини набрякають і червоніють, іноді покриваються дрібними гнійничками.

Хвороба може бути викликана різними бактеріями і вірусами.



Скарлатина

Симптоми: погане самопочуття, запалене горло, обкладений язик, до других діб з'являється рожево-червоний висип.

Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом, іноді контактним - через іграшки, посуд та їжу зараженої дитини



Контагіозний молюск



Симптоми: помітна рожева півкуля діаметром кілька міліметрів з утисненою ділянкою посередині.

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Шкірна інфекція викликається одним з підвидів вірусу віспи. Передається контактним шляхом.



Гельмінти



Симптоми: біль у животі, розлад шлунку, підвищена температура, кашель.

Може розвинутися алергічна реакція. Передається контактним шляхом.





Грибкові захворювання

Симптоми: подразнення на шкірі, сильні алергічні реакції.

Поширюються в теплу вологу погоду, особливо активно розмножуються і поширюють свої спори цвілеві гриби, які живуть на стінах будинків, в землі, на деревах.



Загострення хронічних хвороб



Симптоми: загальне ослаблення організму.

"Хронікам" необхідно забезпечити максимально м’якої адаптації, дітям з гастритами необхідно дотримуватися дієт, а астмикам та алергікам уникати подразників.

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Неврологічні захворювання

Симптоми: підвищена дратівливість, неспокійний сон і агресивна поведінка.

Варто дотримуватися чіткого розпорядку дня та підвищити кількість вітамінів.