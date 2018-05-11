10 дитячих хвороб, про які повинні знати батьки
Навесні у дітей з'являються багато хвороб, які пов’язані з цим періодом року. Часто вони виникають через погіршення імунітету та передаються через повітря та предмети побуту.
Цей перелік хвороб найчастіше виникає весною, пише "Наша мама".
ГРВІ та грип
Симптоми: різке підвищення температури, кашель, нежить, можливі крововиливи у яснах та носі.
Вживайте цитрусові, свіжу зелень, відвари трав, шипшини і ягідні морси.
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Інфекційний мононуклеоз
Симптоми: різкий підйом температури, яка може зберігатися тривалий час, збільшення лімфатичних вузлів, почервоніння і набряк носоглотки.
Передається повітряно-крапельним шляхом.
Псевдотуберкульоз
Симптоми: поява слабкості, рідкого калу, зниження апетиту, згодом набряк обличчя, обкладений язик та висипка.
При лікуванні використовуються антибіотики, щоб запобігти появі ускладнень на суглоби.
Ангіна
Симптоми: підйом температури до 38 градусів і вище, горло і мигдалини набрякають і червоніють, іноді покриваються дрібними гнійничками.
Хвороба може бути викликана різними бактеріями і вірусами.
Скарлатина
Симптоми: погане самопочуття, запалене горло, обкладений язик, до других діб з'являється рожево-червоний висип.
Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом, іноді контактним - через іграшки, посуд та їжу зараженої дитини
Контагіозний молюск
Симптоми: помітна рожева півкуля діаметром кілька міліметрів з утисненою ділянкою посередині.
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Шкірна інфекція викликається одним з підвидів вірусу віспи. Передається контактним шляхом.
Гельмінти
Симптоми: біль у животі, розлад шлунку, підвищена температура, кашель.
Може розвинутися алергічна реакція. Передається контактним шляхом.
Грибкові захворювання
Симптоми: подразнення на шкірі, сильні алергічні реакції.
Поширюються в теплу вологу погоду, особливо активно розмножуються і поширюють свої спори цвілеві гриби, які живуть на стінах будинків, в землі, на деревах.
Загострення хронічних хвороб
Симптоми: загальне ослаблення організму.
"Хронікам" необхідно забезпечити максимально м’якої адаптації, дітям з гастритами необхідно дотримуватися дієт, а астмикам та алергікам уникати подразників.
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Неврологічні захворювання
Симптоми: підвищена дратівливість, неспокійний сон і агресивна поведінка.
Варто дотримуватися чіткого розпорядку дня та підвищити кількість вітамінів.