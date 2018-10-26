10 фактів про Стінга, про які ви могли не знати

Один з найпопулярніших британських музикантів Стінг привезе до Києва свій новий альбом вже 14 листопада. Концерт відбудеться у Палаці спорту та стане частиною світового турне музиканта.

Цікавий факт: на концерт (придбати квитки можна тут) з собою до України Стінг привезе свого друга – популярного хіп-хоп виконавця Шеггі, в дуеті з ним співак і записав новий альбом 44/876. Але це далеко не єдиний факт біографії Стінга, про який нам хочеться розповісти напередодні його українського виступу.

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10 цікавих фактів про життя Стінга

Стінг народився та виріс у небагатій родині. Грошей вистачало тільки на найнеобхідніше. Мріяти про нові іграшки не доводилося, так само як і про уроки музики, тому грі на бас-гітарі майбутній співак навчався використовуючи вельми незвичайний прийом. Щоб розібрати в улюблених піснях партію басу без аранжування, Стінг програвав платівки на 33 оберти зі швидкістю 45 обертів на хвилину.

У 1970-х Стінг викладав англійську студентам коледжу, а паралельно із захопленням грав на гітарі та піаніно, ховаючись у класах під час перерв. Пізніше Стінг почав грати з Ньюкастлівськими гуртами по вихідних, з цього і почався його шлях на сцену.

Стінг – багатодітний тато. У співака шестеро дітей – двоє від першого шлюбу та четверо від другого. Але ніхто з них не може претендувати на спадок свого батька, який на сьогодні, становить понад 300 мільйонів доларів. Музикант свідомо не вносить їх у свій заповіт, таким чином він намагається вберегти дітей від долі багатих нероб.

Стінг з дітьми

Одна з дочок Стінга Еліот Пауліна на прізвисько "Коко" – вокалістка популярного лондонського гурту I Blame Coco. Пауліна почала писати музику, коли їй було 15, а вже в 17 випустила свій дебютний альбом The Constant, над яким працювала разом з відомим шведським продюсером Класом Олундом.

Дружина Стінга, Труді Тайлер – відомий продюсер. У них зі Стінгом навіть є власна кінокомпанія, яка, наприклад, спонсорувала перший фільм "Карти, гроші, два стволи" тоді нікому не відомого режисера Гая Річі. Сам музикант, який любить зніматися в кіно, з'явився у стрічці в епізодичній ролі, чим допоміг залучити Річі додаткову увагу до свого фільму. До речі, сама Труді одного разу теж з'явилася на екранах. Вона зіграла в одному з епізодів восьмого сезону серіалу "Друзі". За сюжетом, син Росса вчиться в одній школі з сином Стінга, і коли між хлопчиками виникає конфлікт, Фібі, фанатка творчості Стінга, представляючись мамою хлопчика, просить Труді про зустріч і намагається вибити з неї квитки на концерт.

Стінг і Труді Тайлер

Саме Стінг познайомив Гая Річі з його майбутньою дружиною та своєю подругою Мадонною. Що з цього вийшло – всі в курсі. Логічно, що син Мадонни та Річі, Гай Рокко, — похресник музиканта.

Іменем Стінга названа жаба "бразильська древесница". Причому не просто так, а завдяки активній громадянській позиції співака. Стінг бере участь у порятунку тропічних лісів, в яких мешкають жаби.

У світі існує тільки 100 гітар, названих на честь музиканта. Серія The Sting: Mini Signature Edition, розроблялася за особистого контролю співака.

Музикант просто схиблений на здоровому способі життя: він не їсть м'яса, відвідує зал, активно займається йогою, бігом і аеробікою. Крім того, Стінг практикує тантричний секс, що дозволяє співакові, незважаючи на його солідний вік, тримати під контролем особисте життя.