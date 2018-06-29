10 ідеальних літніх суконь, які можна одягнути в офіс

Літо в самому розпалі і саме час демонструвати свій смак та красу навіть в робочих умовах. Елегантні сукні, витончені сарафани та легкі лляні сорочки-плаття чудово підійдуть для ваших офісних буднів.

Навіть в літніх офісних образах можна виглядати в міру сексуально, впевнено та стримано. Варто лише зробити правильні акценти на деталях і ви точно не прогадаєте з вашим "луком".

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Пропонуємо поглянути, які 10 офісних суконь чудово підійдуть для офісу влітку.

Ідеальна чорна сукня в білий горох

Яскрава і легка червона сукня зі стильними аксесуарами

Обов'язкова ніжна сукня з квітковим принтом

Класична біла сукня з великим горохом чорного кольору

Однотонна сукня-жакет "цегляного" відтінку

Кокетлива рожева сукня в клітинку

Стильна біла міді-сукня з кросівками

"Сонячна" лляна сукня на запах

Чарівне мереживне плаття блакитного відтінку

Один з головних трендів сезону – вертикальна смужка на білому полотні